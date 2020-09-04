Экс-форвард «Спартака» подвергся расизму в Бразилии

Бывший нападающий «Спартака» Луиз Адриану после матча седьмого тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Интернасионалем» (1:1) попал в эпицентр скандала, сообщает Lanse.com.

У 33-летнего форварда случился конфликт с защитником «Интернасионала» Матеусом Юссой. По данным источника, сначала Юсса сказал Адриану, чтобы тот «уважал свой цвет кожи», а затем напрямую спросил: «Что случилось, **** (темнокожий)?». Из-за этого началась небольшая потасовка уже после финального свистка, которую очень быстро остановили. Футболист «Интернасионала» считает, что подобные высказывания не должны быть поводом для обид и разбирательств.