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Экс-форвард «Спартака» подвергся расизму в Бразилии

11:15
Луиз Адриану. Фото Reuters
Луиз Адриану. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Спартака» Луиз Адриану после матча седьмого тура чемпионата Бразилии между «Палмейрасом» и «Интернасионалем» (1:1) попал в эпицентр скандала, сообщает Lanse.com.

У 33-летнего форварда случился конфликт с защитником «Интернасионала» Матеусом Юссой. По данным источника, сначала Юсса сказал Адриану, чтобы тот «уважал свой цвет кожи», а затем напрямую спросил: «Что случилось, **** (темнокожий)?». Из-за этого началась небольшая потасовка уже после финального свистка, которую очень быстро остановили. Футболист «Интернасионала» считает, что подобные высказывания не должны быть поводом для обид и разбирательств.

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