Экс-форвард «Спартака» Бальде извинился перед бывшей женой за измену с Вандой Нарой

Бывший нападающий «Спартака» Кейта Бальде сделал заявление об измене с экс-супругой форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой.

В октябре 2024 года Симона Гуатьери, бывшая жена Бальде, подтвердила, что он изменил ей с Нарой. По ее словам, экс-супруга Икарди приезжала к сенегальцу на сбор «Спартака» в ОАЭ.

«Предательство — это слово, которое действительно обжигает. Это была самая большая ошибка в моей жизни — предательство любви всей моей жизни. Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Я хочу взять на себя полную ответственность и нарушить молчание, потому что эта проблема теперь затрагивает мою семью.

Публичная игра Мауро и Ванды не является частью моей жизни. Я осознаю свою ошибку, я не виню их полностью, но они знают, что в этой ситуации страдают дети.

То, как они все это преподнесли, показывает, что у них нет сердца. Я чувствовал себя ужасно незначительным после совершенных мной ошибок, но я сражаюсь как лев, если это затрагивает мою семью, поэтому я подал в суд.

Симона — единственная женщина, которую я буду любить до конца своих дней. Я здесь, чтобы сражаться за тебя», — приводит слова Бальде Football Italia.

Бальде выступал за «Спартак» с 2022 по 2023 год. За московский клуб форвард провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

С января 29-летний сенегалец находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Сивасспором».