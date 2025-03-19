Экс-форвард сборной Черногории скончался в 43 года

Бывший нападающий сборной Черногории Андрия Делибашич ушел из жизни. Ему должно было исполниться 44 года в апреле.

В марте 2023 года у Делибашича обнаружили опухоль головного мозга, после чего ему провели операцию. После этого он вернулся в футбол и занял пост спортивного директора «Будучности». Однако болезнь вернулась.

За свою карьеру Делибашич стал чемпионом Сербии в составе «Партизана» и чемпионом Португалии в составе «Бенфики». Также он играл за «Райо Вальекано», «Эркулес», «Реал Сосьедад», «Мальорку» и другие клубы. В 21 матче за сборную Черногории он забил 6 голов.