Хесе — о «ПСЖ»: «Аль-Хелаифи — миллиардер, который не уважает игроков. Ему больше нравилась моя жена, чем я»

Бывший нападающий «ПСЖ» и мадридского «Реала» Хесе раскритиковал руководство французского клуба за отношение к игрокам.

Испанец выступал за «ПСЖ» с 2016 по 2020 год, четырежды уходив в аренду в другие клубы. Он провел за парижан 18 матчей и забил 2 гола.

«У меня было мало игрового времени [в «Реале], и я думал, что буду играть в Париже. Там тренером был Унаи Эмери, именно он меня позвал. В «ПСЖ» я в первой же игре отдал пас на решающий гол, но затем выбыл на два месяца из-за аппендицита. В январе мне сказали, что я должен уйти.

Я сказал Эмери, что чувствую себя обманутым. Президент (Нассер Аль-Хелаифи — Прим. «СЭ») даже не захотел встретиться со мной лично. Может быть, ему больше нравилась моя жена, чем я сам. Они не дали мне никаких объяснений. Да я заработал там много-много денег, но они обращались со мной очень плохо. Я понял, что «Реал Мадрид» — лучший клуб в мире во всех отношениях. В «ПСЖ» есть парень, который является миллиардером и использует игроков», — цитирует Хесе Daily Mail.