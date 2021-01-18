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Экс-форвард «Москвы» Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Марадоны

11:07
Эктор Бракамонте. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Эктор Бракамонте. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Перед финалом Кубка Диего Марадоны несколько музыкантов исполнили песню про легендарного футболиста. Среди них был известный по выступлениям в России аргентинский форвард Эктор Бракамонте.

Игра, как и весь турнир, проходила при пустых трибунах. При этом организаторы устроили церемонию открытия с песней про Марадону с участием Бракамонте. Видео было опубликовано в социальных сетях.

В финале сыграли «Банфилд» и бывший клуб Марадоны «Бока Хуниорс». Основное время завершилось вничью — 1:1, а по пенальти победила «Бока» — 5:3.

42-летний Эктор Бракамонте выступал в России за «Москву», «Терек» и «Ростов». Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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