Экс-форвард «Москвы» Бракамонте исполнил песню перед финалом Кубка Марадоны

Перед финалом Кубка Диего Марадоны несколько музыкантов исполнили песню про легендарного футболиста. Среди них был известный по выступлениям в России аргентинский форвард Эктор Бракамонте.

Игра, как и весь турнир, проходила при пустых трибунах. При этом организаторы устроили церемонию открытия с песней про Марадону с участием Бракамонте. Видео было опубликовано в социальных сетях.

HASTA LAS L?GRIMAS ???



Hermoso homenaje para Diego en la previa de la FINAL de la #CopaMaradonaEnTNTsports entre Banfield y Boca ?



Marcos Angeleri, Pablo Lug?ercio, H?ctor Bracamonte, Gonzalo Rodr?guez y Pablo Bezombe se juntaron para tocar La Mano De Dios ??



?HERMOSO! pic.twitter.com/BfC4dFDPWL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 18, 2021

В финале сыграли «Банфилд» и бывший клуб Марадоны «Бока Хуниорс». Основное время завершилось вничью — 1:1, а по пенальти победила «Бока» — 5:3.

42-летний Эктор Бракамонте выступал в России за «Москву», «Терек» и «Ростов». Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.