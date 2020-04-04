Экс-динамовец Свежов выиграл Суперкубок Таджикистана. За матчем в Душанбе следили португальцы

Воспитанник московского «Динамо», игрок «Истиклола» Виктор Свежов сегодня стал обладателем Суперкубка Таджикистана. Команда 28-летнего полузащитника, ранее выступавшего за «Томь», «Луч-Энергия», «Крылья Советов», «Торпедо», «Сибирь», «Факел», «Балтику» и «Минск», долго проигрывала, но сумела сравнять счет, а затем благодаря точной длинной передаче российского хавбека забила победный гол.

За трансляцией матча внимательно следили журналисты португальской газеты A Bola. Это издание собиралось опубликовать подробный обзор встречи. (Александр Бобров)

Матч за Суперкубок Таджикистана. «Истиклол» — «Худжант» — 2:1 (Джалилов, 78. Рахимов, 80 — Рихсибоев, 2).