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Эдгар Давидс стал тренером португальской команды из третьей лиги

17:16
Эдгар Давидс. Фото Instagram
Эдгар Давидс. Фото Instagram
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Бывший футболист сборной Голландии Эдгар Давидс будет тренировать команду из Португалии. Он стал главным тренером клуба «Ольяненси», который выступает в третьей по силе лиге страны.

«Ольяненси» в настоящее время занимает четвертое место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующей «Витории Сетубал». Перед Давидсом поставлена задача вывести команду дивизионом выше.

Ранее в качестве тренера 47-летний голландец работал в английском клубе «Барнет» с 2012-го по 2014 год.

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