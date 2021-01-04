Эдгар Давидс стал тренером португальской команды из третьей лиги

Бывший футболист сборной Голландии Эдгар Давидс будет тренировать команду из Португалии. Он стал главным тренером клуба «Ольяненси», который выступает в третьей по силе лиге страны.

«Ольяненси» в настоящее время занимает четвертое место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующей «Витории Сетубал». Перед Давидсом поставлена задача вывести команду дивизионом выше.

Ранее в качестве тренера 47-летний голландец работал в английском клубе «Барнет» с 2012-го по 2014 год.