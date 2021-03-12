Эдегор стал новым капитаном сборной Норвегии по футболу
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», стал новым капитаном сборной Норвегии.
«В Мартине есть баланс между потрясающим футболистом и парнем, который имеет мужество и свое мнение за пределами поля. Несмотря на юный возраст, он уже долго играет на топ-уровне в Европе», — цитирует главного тренера команды Столе Сольбаккена пресс-служба Норвежской федерации футбола.
Ранее капитаном национальной команды был 30-летний полузащитник «Фулхэма» Стефан Йохансен, который объявил о завершении выступлений за сборную Норвегии.
Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».
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