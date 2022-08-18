Дзюба показал видео рядом с домашним стадионом «Бешикташа»

Российский форвард Артем Дзюба прилетел в Турцию. 33-летний футболист опубликовал в соцсетях видео рядом с домашним стадионом «Бешикташа» «Водафон Парк».

С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит».

В прошлом сезоне «Бешикташ» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции по футболу.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Адана Демирспор» предложил нападающему контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год. Спортивный директор «Адана Демирспора» подтвердил, что клуб ведет переговоры с игроком.

«Адана Демирспор» тренирует итальянец Винченцо Монтелла. В сезоне-2021/22 команда заняла 9-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги. За «Адана Демирспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.