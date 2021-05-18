Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 80 баллов — он забил 40 мячей в чемпионате Германии.

Зенитовец Артем Дзюба благодаря покеру взлетел на 41-е место, догнав Златана Ибрагимовича и Дувана Сапату. А вот Сердар Азмун опустился на 52-е место.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Команда Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Роберт Левандовски Бавария Германия 40 2 80 2. Лионель Месси Барселона Испания 30 2 60 3. Криштиану Роналду Ювентус Италия 29 2 58 4. Андре Силва Айнтрахт Ф Германия 27 2 54 5. Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 26 2 52 6. Эрлинг Холанн Боруссия Д Германия 25 2 50 7. Херард Морено Вильярреал Испания 23 2 46 Ромелу Лукаку Интер Италия 23 2 46 9. Карим Бензема Реал Испания 22 44 Харри Кейн Тоттенхэм Англия 22 2 44 Луис Муриэль Аталанта Италия 22 2 44 Мохамед Салах Ливерпуль Англия 22 2 44 ...41. Артем Дзюба Зенит Россия 20 1,5 30 Златан Ибрагимович Милан Италия 15 2 30 Дуван Сапата Аталанта Италия 15 2 30 Харис Сеферович Бенфика Португалия 20 1,5 30 Бурак Йылмаз Лилль Франция 15 2 30 Патрик Бэмфорд Лидс Англия 15 2 30 ...52. Сердар Азмун Зенит Россия 19 1,5 28,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).

(Александр Бобров)