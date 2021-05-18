Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 80 баллов — он забил 40 мячей в чемпионате Германии.
Зенитовец Артем Дзюба благодаря покеру взлетел на 41-е место, догнав Златана Ибрагимовича и Дувана Сапату. А вот Сердар Азмун опустился на 52-е место.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
40
|
2
|
80
|
2. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
30
|
2
|
60
|
3. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
29
|
2
|
58
|
4. Андре Силва
|
Айнтрахт Ф
|
Германия
|
27
|
2
|
54
|
5. Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
26
|
2
|
52
|
6. Эрлинг Холанн
|
Боруссия Д
|
Германия
|
25
|
2
|
50
|
7. Херард Морено
|
Вильярреал
|
Испания
|
23
|
2
|
46
|
Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
23
|
2
|
46
|
9. Карим Бензема
|
Реал
|
Испания
|
22
|
44
|
Харри Кейн
|
Тоттенхэм
|
Англия
|
22
|
2
|
44
|
Луис Муриэль
|
Аталанта
|
Италия
|
22
|
2
|
44
|
Мохамед Салах
|
Ливерпуль
|
Англия
|
22
|
2
|
44
|
...41. Артем Дзюба
|
Зенит
|
Россия
|
20
|
1,5
|
30
|
Златан Ибрагимович
|
Милан
|
Италия
|
15
|
2
|
30
|
Дуван Сапата
|
Аталанта
|
Италия
|
15
|
2
|
30
|
Харис Сеферович
|
Бенфика
|
Португалия
|
20
|
1,5
|
30
|
Бурак Йылмаз
|
Лилль
|
Франция
|
15
|
2
|
30
|
Патрик Бэмфорд
|
Лидс
|
Англия
|
15
|
2
|
30
|
...52. Сердар Азмун
|
Зенит
|
Россия
|
19
|
1,5
|
28,5
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).
(Александр Бобров)
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