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Дзюба догнал Ибрагимовича и Сапату. Месси не отнимет «Золотую бутсу» у Левандовски

11:55
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 80 баллов — он забил 40 мячей в чемпионате Германии.

Зенитовец Артем Дзюба благодаря покеру взлетел на 41-е место, догнав Златана Ибрагимовича и Дувана Сапату. А вот Сердар Азмун опустился на 52-е место.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Команда

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

40

2

80

2. Лионель Месси

Барселона

Испания

30

2

60

3. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

29

2

58

4. Андре Силва

Айнтрахт Ф

Германия

27

2

54

5. Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

26

2

52

6. Эрлинг Холанн

Боруссия Д

Германия

25

2

50

7. Херард Морено

Вильярреал

Испания

23

2

46

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

23

2

46

9. Карим Бензема

Реал

Испания

22

44

Харри Кейн

Тоттенхэм

Англия

22

2

44

Луис Муриэль

Аталанта

Италия

22

2

44

Мохамед Салах

Ливерпуль

Англия

22

2

44

...41. Артем Дзюба

Зенит

Россия

20

1,5

30

Златан Ибрагимович

Милан

Италия

15

2

30

Дуван Сапата

Аталанта

Италия

15

2

30

Харис Сеферович

Бенфика

Португалия

20

1,5

30

Бурак Йылмаз

Лилль

Франция

15

2

30

Патрик Бэмфорд

Лидс

Англия

15

2

30

...52. Сердар Азмун

Зенит

Россия

19

1,5

28,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20).

(Александр Бобров)

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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