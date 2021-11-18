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Джованни ван Бронкхорст назначен главным тренером «Рейнджерс»

20:29
Джованни ван Бронкхорст. Фото ФК «Рейнджерс»
Джованни ван Бронкхорст. Фото ФК «Рейнджерс»
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Новым главным тренером «Рейнджерс» стал Джованни ван Бронкхорст, сообщает 18 ноября официальный сайт клуба. Он стал 17-м главным тренером в истории команды.

Детали сделки не указаны. 46-летний нидерландский специалист заменит на этом посту Стивена Джеррарда, который будет тренировать «Астон Виллу».

Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» в качестве футболиста с 1998 по 2001 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Шотландии, а также дважды становился обладателем Кубка страны и один раз выиграл Кубок шотландской лиги. Последним местом его работы был китайский «Гуанчжоу Фули».

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Евгений Петров все материалы автора

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