Джованни ван Бронкхорст назначен главным тренером «Рейнджерс»
20:29
Новым главным тренером «Рейнджерс» стал Джованни ван Бронкхорст, сообщает 18 ноября официальный сайт клуба. Он стал 17-м главным тренером в истории команды.
Детали сделки не указаны. 46-летний нидерландский специалист заменит на этом посту Стивена Джеррарда, который будет тренировать «Астон Виллу».
Ван Бронкхорст выступал за «Рейнджерс» в качестве футболиста с 1998 по 2001 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Шотландии, а также дважды становился обладателем Кубка страны и один раз выиграл Кубок шотландской лиги. Последним местом его работы был китайский «Гуанчжоу Фули».
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