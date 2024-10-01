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«Джохор» — «Шанхай Шэньхуа»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Джохор» и клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» сыграют в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Малайзийский «Джохор» и китайский «Шанхай Шэньхуа» встретятся во 2-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК во вторник, 1 октября. Встреча состоится на стадионе «Тан Шри Дато Хаджи Хассан Юнос» в Джохор-Бару (Малайзия) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Джохор» — «Шанхай Шэньхуа» для жителей России в прямом эфире доступна на канале «Старт» (при условии подписки). Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно на онлайн-платформе «Иви».

Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является россиянин Леонид Слуцкий. Специалист возглавил команду в конце 2023 года перед стартом нового сезона в китайской лиге.

«Джохор» лидирует в суперлиге Малайзии с 28 очками в 10 играх. Команда Слуцкого в чемпионате Китая с 70 очками в 27 матчах занимает 2-е место с отставанием от лидера в два очка.

ФК Шанхай Шэньхуа
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