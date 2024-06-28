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Сегодня, 07:08

Лингард забил дебютный гол в Корее. Это его первый мяч с декабря 2022 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сеул» выиграл у «Канвона» в матче 19-го тура чемпионата Кореи — 2:0. Автором победного гола стал новичок команды Джесси Лингард.

31-летний англичанин на 55-й минуте встречи реализовал пенальти. Для него этот гол стал первым с декабря 2022 года.

Джесси перешел в корейский клуб 8 февраля. С тех пор он сыграл в 10 матчах.

«Сеул» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Канвон» идет на 4-й строчке — 31 очко.

Джесси Лингард. «Сеул» объявил о переходе Лингарда

Джесси Лингард
Футбол
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