Лингард забил дебютный гол в Корее. Это его первый мяч с декабря 2022 года

«Сеул» выиграл у «Канвона» в матче 19-го тура чемпионата Кореи — 2:0. Автором победного гола стал новичок команды Джесси Лингард.

31-летний англичанин на 55-й минуте встречи реализовал пенальти. Для него этот гол стал первым с декабря 2022 года.

Джесси перешел в корейский клуб 8 февраля. С тех пор он сыграл в 10 матчах.

«Сеул» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Канвон» идет на 4-й строчке — 31 очко.