Джеррард продлит контракт с «Рейнджерс» до 2024 года

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард продлит контракт с клубом. Новое соглашение с 39-летним специалистом будет рассчитано до 2024 года, сообщает Sky Sports.

Джеррард возглавил клуб из Глазго в 2018-м, заключив соглашение на четыре года. В дебютном сезоне он занял вместе с командой второе место в чемпионате Шотландии. В этом сезоне «Рейнджерс» пока тоже занимает второе место, отставая от «Селтика» на два очка. Вскоре командам предстоит провести очный поединок.