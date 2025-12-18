Буффон: «Сафонов — талантливый вратарь»

Экс-вратарь «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поздравил российского голкипера парижской команды Матвея Сафонова с победой над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — приводит Sport24 слова Буффона.

Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в сернии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.