Александр Дюков: «Я считаю, что представителю России реально попасть в исполком УЕФА»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы представителей России попасть в исполком УЕФА на выборах в 2025 году.

«Реально ли российскому представителю в нынешней ситуации попасть в исполком УЕФА? Я считаю, что реально», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Ранее глава РФС выражал мнение о том, что в 2025 году российские клубы и сборные могут быть допущены до международных турниров.