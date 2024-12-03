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Сегодня, 06:31

Александр Дюков: «Я считаю, что представителю России реально попасть в исполком УЕФА»

Даниил Аршавский
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы представителей России попасть в исполком УЕФА на выборах в 2025 году.

«Реально ли российскому представителю в нынешней ситуации попасть в исполком УЕФА? Я считаю, что реально», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Ранее глава РФС выражал мнение о том, что в 2025 году российские клубы и сборные могут быть допущены до международных турниров.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
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