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Сегодня, 23:14

Дьяков дал совет Дзюбе относительно общения с турецкими фанатами

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чем отличается чемпионат Турции от РПЛ.

«Болеть в Турции умеют. Атмосфера на стадионах там намного круче, чем в России. На домашних матчах, как правило, аншлаги даже у маленьких команд, как «Сивасспор», за который я выступал. А грандов вроде «Фенербахче» поддерживают по всей стране. Футболистов этих команд знают реально все. Могу поспорить — там у Дзюбы популярность окажется выше, чем на родине. Вместе с тем от любви до ненависти один шаг. Если «Фенербахче» уступит в дерби «Галатасараю» или «Бешикташу», посоветую Артему как минимум недельку нигде не появляться. Болельщики настроены очень категорично. В «Сивасспоре», напротив, поддерживали даже после поражений», — заявил Дьяков RT.

Ранее член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг «СЭ» информацию о скором трансфере Дзюбы в турецкий клуб.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. 33-летний форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1017252-dyakov-sovet-dzyuba
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
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