Двукратный чемпион Белоруссии Горбунов покинул «Торпедо-БелАЗ»

Вратарь Андрей Горбунов покинул «Торпедо-БелАЗ». Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

36-летний вратарь в прошедшем сезоне провел шесть матчей за команду, пропустил семь мячей, один раз отыграв «на ноль». В текущем сезоне он на поле не выходил.

Ранее он выступал за могилевский «Днепр», минское «Динамо», «Неман» и БАТЭ, с которым дважды выиграл чемпионат Белоруссии. Также играл за греческий «Атромитос». Провел 19 матчей за сборную Белоруссии.

В 2012 году футболист, выступавший тогда за БАТЭ, был признан лучшим вратарем чемпионата страны.