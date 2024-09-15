Два матча австрийской бундеслиги отменили из-за шторма

Два матча шестого тура чемпионата Австрии отменены из-за шторма.

Среди игр, которые будут перенесены — «Хартберг» против «Тироля» и «Аустрия» (Вена) против «Штурма». Матчи были запланировалы на 15 сентября.

Как сообщила пресс-служба венского клуба, билеты на первоначальную дату матча будут действительны и после определения новой даты.

14 сентября из-за угрозы наводнения не смогли провести матч чемпионата Австрии между «Зальцбургом» и «Аустрией» из Клагенфурта.