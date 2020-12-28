Два игрока «Бенфики» заразились коронавирусом

В «Бенфике» зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagn?stico COVID-19 realizados no Futebol Profissional. — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2020

Сообщается, что положительные тесты сдали форвард Харис Сеферович и защитник Жоау Феррейра. Ранее была информация, что COVID-19 выявлен у Пиззи, Жардела и Гонсалу Рамоша.

Таким образом, в «Бенфике» сейчас пять заразившихся. Завтра команде предстоит матч чемпионата Португалии с «Портимоненсе».