Два игрока «Бенфики» получили разрыв «крестов» в одном матче

Игроки «Бенфики» защитник Александр Ба и полузащитник Ману Силва получили разрыв крессобразных связок в одном матче, сообщает пресс-служба лисаабонского клуба.

Это произошло в игре 21-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе» (3:2). Футболисты хозяев получили повреждения с разницей в несколько минут — 27-летний Ба был заменен на 34-й минуте, а 23-летний Силва — на 37-й минуте.

После 21 матча «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 47 очками.