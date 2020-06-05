Два игрока «Бенфики» оказались в больнице после нападения на клубный автобус

На этой неделе возобновился чемпионат Португалии, который был прерван из-за пандемии коронавируса. «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Тонделой» (0:0). По информации A Bola, лиссабонский автобус был атакован болельщиками. Это нападение имело место, несмотря на полицейский конвой. Полузащитник лиссабонцев Юлиан Вайгль и вингер Андрия Живкович? получили травмы от осколков стекла, попавших в лицо. Игроков доставили в больницу в качестве меры предосторожности.