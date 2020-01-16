Два белорусских игрока пожизненно отлучены от футбола за организацию договорных матчей

Игроки Алексей Сучков и Валерий Белявский пожизненно дисквалифицированы Белорусской федерацией футбола и признаны персонами нон-грата по результатам расследования дела об организации договорных матчей, сообщается на сайте федерации.

Оба игрока были причастны к подкупу участников соревнований. Сучков был вовлечен в договорные матчи в период выступления за «Нафтан» (Новополоцк), а Белявский, когда играл за ФК «Химик» (Светлогорск). Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения этим игрокам «по результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 годов».

За участие в договорных матчей на три года дисквалифицированы Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев и Александр Юдицкий, по году отстранения получили Александр Прокопенко, Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и Артур Бомбель.