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Дркушич пострадал от петарды, брошенной фанатами во время матча чемпионата Сербии

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Ваня Дркушич, выступающий на правах аренды за «Црвену Звезду», пострадал от взрыва петарды в матче 7-го тура чемпионата Сербии с «Радничками» (1:0).

Встреча проходила 1 сентября на стадионе в Горни-Милановаце. Во время матча на поле была брошена петарда, которая взорвалась рядом с 24-летним футболистом.

Дркушич 13 августа перешел в «Зенит» из «Сочи», подписав контракт с петербургской командой на пять лет. 16 августа словенский защитник был арендован «Црвеной Звездой» до конца сезона-2024/25.

На данный момент «Црвена Звезда» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Сербии с 16 очками.

Футбол
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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