Дриусси впервые выйдет в стартовом составе «Остина»
04:30
Форвард «Остина» Себастьян Дриусси попал в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата МЛС против «Реал Солт-Лейк».
25-летний аргентинец впервые начнет игру в старте команды. В предыдущем матче форвард провел 30 минут против «Далласа», выйдя на замену.
Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года. Футболист выкупил свой контракт у «Зенита» 26 июля и стал свободным агентом.
«Остин» после 17 матчей занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 16 очков. Совладельцем команды является американский актер Мэттью Макконахи.
Back on the pitch and feeling good. ?#AustinFC x @YETICoolers pic.twitter.com/OfzZFDCm7g— Austin FC (@AustinFC) August 15, 2021
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