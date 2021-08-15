Дриусси впервые выйдет в стартовом составе «Остина»

Форвард «Остина» Себастьян Дриусси попал в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата МЛС против «Реал Солт-Лейк».

25-летний аргентинец впервые начнет игру в старте команды. В предыдущем матче форвард провел 30 минут против «Далласа», выйдя на замену.

Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года. Футболист выкупил свой контракт у «Зенита» 26 июля и стал свободным агентом.

«Остин» после 17 матчей занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 16 очков. Совладельцем команды является американский актер Мэттью Макконахи.