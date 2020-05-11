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Донадони заявил, что в Китае все готово для возобновления чемпионата

13:38
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Главный тренер клуба «Шэньчжэнь» Роберто Донадони заявил, что в Китае все готово для возобновления чемпионата. Футболисты тренируются и ждут нового старта чемпионата уже почти месяц.

— Китай стал первой страной, который столкнулся с эпидемией, — цитирует Донадони La Reppublica. — И их успешный опыт борьбы с болезнью нужно перенимать по всему миру.

Сейчас все практически как обычно. За исключения регулярных измерений температуры, масок и сдачи тестов на коронавирус. Постепенно все приходит в норму.

Конечно, еще остаются определенные вопросы. Но плюсов от возобновления чемпионата будет больше, чем минусов.

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