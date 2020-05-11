Донадони заявил, что в Китае все готово для возобновления чемпионата
13:38
Главный тренер клуба «Шэньчжэнь» Роберто Донадони заявил, что в Китае все готово для возобновления чемпионата. Футболисты тренируются и ждут нового старта чемпионата уже почти месяц.
— Китай стал первой страной, который столкнулся с эпидемией, — цитирует Донадони La Reppublica. — И их успешный опыт борьбы с болезнью нужно перенимать по всему миру.
Сейчас все практически как обычно. За исключения регулярных измерений температуры, масок и сдачи тестов на коронавирус. Постепенно все приходит в норму.
Конечно, еще остаются определенные вопросы. Но плюсов от возобновления чемпионата будет больше, чем минусов.
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