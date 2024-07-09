Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:36

Дочь Марадоны заявила, что пообщалось с отцом через медиума

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дальма Марадона, старшая дочь экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, заявила, что пообщалась с отцом через медиума.

«То, что случилось, было очень красиво. Я детства верила в такие вещи, а после произошедшего, очевидно, поверила даже больше.

Где-то через год [после смерти Диего Марадоны] меня связали с одной женщиной. Я доверилась ей, потому что у нее произошло подобное с одним из родственников. Она сказала мне то, чего никак не могла знать. Очень личные вещи, которые невозможно найти нигде», – приводит слова Дальмы Марадоны Marca.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года

Диего Марадона
Футбол
0
Читайте также
Чемпион UFC Перейра начал конфликтовать с россиянами Анкалаевым и Вахитовым
Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллами стал главным тренером сборной Уэльса

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости