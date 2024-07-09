Дочь Марадоны заявила, что пообщалась с отцом через медиума

Дальма Марадона, старшая дочь экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, заявила, что пообщалась с отцом через медиума.

«То, что случилось, было очень красиво. Я с детства верила в такие вещи, а после произошедшего, очевидно, поверила даже больше.

Где-то через год [после смерти Диего Марадоны] меня связали с одной женщиной. Я доверилась ей, потому что у нее произошло подобное с одним из родственников. Она сказала мне то, чего никак не могла знать. Очень личные вещи, которые невозможно найти нигде», – приводит слова Дальмы Марадоны Marca.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года