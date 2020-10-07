Дочь Константина Сарсании ведет дела звезды казахского футбола

Надежда, дочь Константина Сарсании, осваивающаяся в агентском бизнесе, организовала трансфер молодой звезды казахского футбола Дмитрия Бачека в испанский клуб «Побленсе» из дивизиона 2B. Бачек 3 года обучался в бразильской академии «Крузейру» и стал самым юным футболистом, призванным в молодежную сборную Казахстана.

Кстати, 7 октября исполнилось 3 года, как скончался сильнейший из российских футбольных агентов — Константин Сарсания. Дети, Денис и Надежда, продолжают его дело. (Юрий Голышак)