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Сегодня, 16:17

Дмитрий Гунько: «Чтобы чемпионату Армении дорасти до РПЛ, многое нужно изменить»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько сравнил уровень чемпионатов Армении и России.

«Если брать отдельно взятую игру, любой может выиграть у любого, это очевидно. Если смотреть вдолгую, то, на мой взгляд, ведущие команды чемпионата Армении — это нижняя часть РПЛ и верхняя часть Первой лиги. На дистанции команды могут конкурировать. Чтобы чемпионату Армении дорасти до РПЛ, нужно многое изменить. Прежде всего, это работа федерации, инфраструктура, современные поля, условия для проведения соревнований. Все должно быть минимум на уровне чемпионата России. До этого еще очень далеко», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Дмитрий Гунько работает в Армении с 2020 года. До «Урарту» он был главным тренером в таких командах, как «Ноа» и «Арарат».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
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