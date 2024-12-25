Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о том, какую задачу в клубе выполняет главный акционер Джеван Челоянц.

«Чего-то яркого вспомнить не могу, но всегда отмечаю любовь Джевана Крикоровича к футболу и к воспитанникам академии «Урарту», о которой он всегда заботится. Сейчас там находятся 1200 детей. Задача, чтобы эти воспитанники играли в первой команде и прославляли Армению. Можно пригласить легионеров, дать им высокие зарплаты, но эти иностранцы потом уедут и не оставят след в Армении. Задача «Урарту» и Челоянца — оставить след в армянском футболе», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

До ноября 2015 года Джеван Челоянц являлся акционером и членом совета директоров «Спартака».