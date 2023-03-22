Первый тренер Хайкина: «Англия и Норвегия — две разные вещи. Никита хотел попробовать, но не получилось»

Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря Никиты Хайкина, высказал мнение о возвращении голкипера из «Бристоль Сити» в норвежский «Буде-Глимт».

«Англия и Норвегия — две разные вещи. Никита хотел попробовать, но не получилось. Все бывает в жизни. Я тоже в свое время много команд поменял. Человек ищет, где ему лучше. В этом нет ничего страшного. Если он вернулся в «Буде-Глимт», то будет играть на своем уровне и продолжит в хорошем духе. Надеюсь, вернется в основной состав. Хайкину там доверяли, и он был на хорошем счету», — приводит слова Гуленкова Sport24.

Также первый тренер Хайкина рассказал, есть ли у игрока шансы вернуться в Англию.

«Если у него не получилось зацепиться в «Бристоль Сити», то вряд ли. В Англии очень большая конкуренция. Ему нужно быть на голову выше основного вратаря команды, и это будет сложно. В Россию посоветовал бы вернуться, но и здесь сейчас неплохие голкиперы. Если ему комфортно в Норвегии, пусть там и играет», — сказал Гуленков.

27-летний Хайкин расторг контракт с «Бристоль Сити», в который перешел в январе этого года, заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. За английский клуб голкипер не провел ни одного матча.