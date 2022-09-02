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Сегодня, 16:19

Губерниев считает, что Кокорин станет управдомом, если не заиграет в «Арисе»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина на правах аренды в кипрский «Арис».

«Если Кокорин не заиграет на Кипре, то ему придется переквалифицироваться в управдома», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

2 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина под трек DJ Smash. Россиянин будет выступать под 99-м номером.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Дмитрий Губерниев
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