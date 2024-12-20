Дмитрий Черышев стал главным тренером таджикского «Равшана»

Дмитрий Черышев стал новым главным тренером таджикского «Равшана», сообщает пресс-служба клуба.

55-летний специалист подписал контракт с «Равшаном» через три дня после увольнения из ярославского «Шинника». Контракт сторон рассчитан до конца 2025 года. Российский тренер приступит к работе с командой уже в январе.

«Равшан» является двукратным чемпионом Таджикистана, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В минувшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате.