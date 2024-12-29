Черышев-старший: «Год был тяжелым, но приятно, что Денис играет и забивает»

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев оценил 2024 год для своего сына Дениса.

«2024 год был тяжелым для всех. Такая сейчас ситуация в мире, она касается абсолютно всех, хотелось бы, чтобы было больше спокойствия, больше уверенности в завтрашнем дне. Но Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал. Плюс он очень серьезно относится к своей профессии, любит ее и уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше. Год был тяжелым, но когда Денис играет и забивает голы, это всегда приятно», — отметил Черышев-старший «РБ Спорт».

В текущем сезоне Денис Черышев провел за «Паниониос» 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тыс. евро.