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Сегодня, 11:23

Дивеев — о переходе Чалова в ПАОК: «Федя очень хотел попробовать себя в Европе»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал «СЭ» переход нападающего Федора Чалова в ПАОК.

«Мы знаем, что Федя очень хотел попробовать себя в Европе, поэтому он решился на переезд в Грецию, в ПАОК. Я за него очень рад, желаю ему только успехов», — сказал Дивеев «СЭ».

Чалов перешел в клуб из Салоников минувшим летом. За греческую команду 26-летний футболист провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Игорь Дивеев
Федор Чалов
ФК ПАОК
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