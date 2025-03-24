Футбол
24 марта, 10:33

«Динамо» поздравило Чавеса с победой в Лиге Наций КОНКАКАФ

Алина Савинова

Московское «Динамо» опубликовало пост, в котором поздравило полузащитника Луиса Чавеса с победой в Лиге Наций КОНКАКАФ в составе сборной Мексики.

В финале турнира национальная команда Мексики обыграла Панаму со счетом 2:1.

«Луис Чавес стал победителем Лиги Наций КОНКАКАФ в составе сборной Мексики. Наш полузащитник вышел на поле на 64-й минуте и помог своей национальной команде завоевать титул! Поздравляем», — говорится в сообщении бело-голубых.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний мексиканский футболист провел 20 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

