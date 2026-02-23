Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери

Руслан Минаев
Дик Адвокат.
Фото Global Look Press

78-летний нидерландский специалист Дик Адвокат покинул должность главного тренера сборной Кюрасао, сообщает пресс-служба команды.

«Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — говорится в заявлении.

В ноябре 2025-го сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в своей истории завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года. Специалист возглавлял команду с января 2024-го.

Дик Адвокат.«Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

Ранее он тренировал петербургский «Зенит» (с 2006 по 2009 год), с которым выиграл чемпионат России в 2007 году, Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м. Адвокат также руководил сборной России с 2010 по 2012 год.

Кроме того, специалист возглавлял сборные Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также нидерландские ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» и турецкий «Фенербахче».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дик Адвокат
Футбол
Сборная Кюрасао по футболу
Читайте также
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Бело-голубые выдали лучший матч сезона и заговорили о чемпионстве. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матчи чемпионата Мексики перенесены из-за беспорядков на фоне убийства наркобарона

Адвокат об уходе с поста тренера сборной Кюрасао: «Семья важнее футбола»
Новости
RSS RSS
Все новости