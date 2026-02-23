Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем дочери

78-летний нидерландский специалист Дик Адвокат покинул должность главного тренера сборной Кюрасао, сообщает пресс-служба команды.

«Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу, его преемником назначен Фред Рюттен. Адвокат решил полностью посвятить себя дочери, у которой возникли проблемы со здоровьем», — говорится в заявлении.

В ноябре 2025-го сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в своей истории завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года. Специалист возглавлял команду с января 2024-го.

Ранее он тренировал петербургский «Зенит» (с 2006 по 2009 год), с которым выиграл чемпионат России в 2007 году, Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м. Адвокат также руководил сборной России с 2010 по 2012 год.

Кроме того, специалист возглавлял сборные Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также нидерландские ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» и турецкий «Фенербахче».