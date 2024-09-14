Диего Перотти объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Перотти объявил о решении завершить профессиональную карьеру. С 2022 года футболист был без клуба, так как имел проблемы с травмами.

Решение было принято после шестнадцатилетней карьеры, в течение которой он играл за «Депортиво Морон», «Севилью», «Бока Хуниорс», «Дженоа», «Рому», «Фенербахче» и «Салернитану».

«Время течет беспощадно, сегодня моя очередь попрощаться с этим прекрасным видом спорта. Я прощаюсь, отдав вам все, что у меня было, и даже больше. Но я ни о чем не жалею. Конечно, я хотел бы закончить по-другому, на поле. Но со временем я понял, что люди имеют то, что имеют, а не то, что заслуживают», — написал 36-летний Перотти на своей странице в социальной сети.