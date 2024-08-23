Диего Милито объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента «Расинга»

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Милито хочет стать президентом «Расинга», сообщает Ataque Futbolero.

37-летний аргентинец является воспитанником клуби из Авельянеды. Он выступал на профессиональном уровне за эту команду с 1999 по 2004 год, а также с 2014-го по 2016-й. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат страны.

Также с 2017 по 2020 год Милито был спортивным директором «Расинга». При нем клуб выиграл девятый титул чемпиона Аргентины.