Диего Марадона: «Прошу «руку Бога» положить конец коронавирусу»

Чемпион мира по футболу-1986 Диего Марадона, возглавляющий аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», призвал «руку Бога» покончить с пандемией коронавируса. Ранее чемпионат страны был досрочно завершен, а команда специалиста не вылетела.

— Мы сохранили прописку, многие говорят, что это «новая рука Бога». — цитирует Clarin Марадону. — Но я прошу эту «руку Бога» положить конец пандемии, чтобы люди снова могли жить своей жизнью, здоровыми и счастливыми.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.