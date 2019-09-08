Диего Марадона: «Мне нравится зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона призвал воздержаться от завышенных ожиданий. 58-летний специалист в субботу, 8 сентября, был представлен болельщикам на клубном стадионе.

— Я не волшебник и не изменю положения дел за один день. Но я хочу работать. Мне нравится зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как я делал всю свою жизнь, — цитирует 58-летнего специалиста El Chiringuito.

Последним местом работы Марадоны был клуб второй мексиканской лиги «Дорадос»: его тренер покинул в июне 2019 года. После 5 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.