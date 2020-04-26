Легенда футбола Диего Марадона встал на защиту Роналдинью. Ранее бразилец был арестован в Парагвае за использование поддельных документов.

— То, что случилось с Роналдинью, огорчило меня, — приводит слова аргентинца Marca со ссылкой на El Dia. — Он не преступник, он занимался делами. Кажется, его единственная ошибка — быть кумиром. Он мой друг, буду поддерживать его до самой смерти.

Коронавирус? Экономика не будет прежней. Придется много работать, чтобы пройти через это. К счастью, в Аргентинской федерации футбола отличные функционеры. Уверен, что они примут лучшие решения.