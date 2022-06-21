Диего Годин стал игроком аргентинского «Велес Сарсфилда»

Бывший защитник «Атлетико» Диего Годин стал игроком «Велес Сарсфилда», сообщает сайт аргентинского клуба.

36-летний уругваец заключил контракт до 31 декабря 2023 года.

Ранее Годин расторг договор с бразильским «Атлетико Минейро».

Отметим, что Годин подписал контракт с «Атлетико Минейро» только в январе 2022 года. Соглашение было рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год.

Годин перешел в бразильский клуб на правах свободного агента, после того как контракт с ним расторг итальянский «Кальяри».