Действующие игроки и представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча»

Представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча».

Игроков и тренеров команды не было во время представления ее главных участников и на красной дорожке.

Ранее сообщалось, что представители мадридского клуба не посетят церемонию вручения «Золотого мяча» и других личных наград. Это связано с тем, что, по информаци СМИ, игрок «Реала» Винисиус не получил «Золотой мяч».

Церемония проходит в парижском театре Шатле.