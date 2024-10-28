Действующие игроки и представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча»
Представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча».
Игроков и тренеров команды не было во время представления ее главных участников и на красной дорожке.
Ранее сообщалось, что представители мадридского клуба не посетят церемонию вручения «Золотого мяча» и других личных наград. Это связано с тем, что, по информаци СМИ, игрок «Реала» Винисиус не получил «Золотой мяч».
Церемония проходит в парижском театре Шатле.
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