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Сегодня, 23:00

Действующие игроки и представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представители «Реала» не появились на церемонии вручения «Золотого мяча».

Игроков и тренеров команды не было во время представления ее главных участников и на красной дорожке.

Ранее сообщалось, что представители мадридского клуба не посетят церемонию вручения «Золотого мяча» и других личных наград. Это связано с тем, что, по информаци СМИ, игрок «Реала» Винисиус не получил «Золотой мяч».

Церемония проходит в парижском театре Шатле.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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