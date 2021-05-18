Деян Станкович останется на посту главного тренер «Црвены Звезды» до 2024 года
15:53
Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.
42-летний Станкович пришел в клуб из Белграда в 2019 году. Под его руководством команда два сезона подряд выиграет чемпионат Сербии.
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