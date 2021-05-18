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Деян Станкович останется на посту главного тренер «Црвены Звезды» до 2024 года

15:53
Деян Станкович. Фото ФК «Црвена Звезда».
Деян Станкович. Фото ФК «Црвена Звезда».
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Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

42-летний Станкович пришел в клуб из Белграда в 2019 году. Под его руководством команда два сезона подряд выиграет чемпионат Сербии.

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