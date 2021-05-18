Деян Станкович останется на посту главного тренер «Црвены Звезды» до 2024 года

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

Ponosan je Dejan Stankovi? zbog parafa ugovora sa klubom koji nosi u srcu i sa kojim bele?i fenomenalne uspehe.



???#fkczhttps://t.co/wlCM1JKw6p — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 18, 2021

42-летний Станкович пришел в клуб из Белграда в 2019 году. Под его руководством команда два сезона подряд выиграет чемпионат Сербии.