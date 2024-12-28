Дерби «Спортинга» и «Бенфики» можно будет посмотреть в VK Видео

29 декабря в 23.30 (мск) в 16-м туре чемпионата Португалии сыграют лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика».

Болельщики футбола смогут посмотреть лиссабонское дерби эксклюзивно в сообществе VK Спорт.

После 15 туров «Бенфика» лидирует с 38 очками, опережая «Спортинг» и «Порту» всего на 1 балл. «Порту» 28 декабря встретится с клубом «Боавишта».

За всю историю «Спортинг» и «Бенфика» встречались 237 раз — 105 побед «Бенфики», 79 побед «Спортинга» и 53 ничейных результата.