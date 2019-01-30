"Депортиво Ла Гуайра" проиграл "Реал Гарсиласо", но вышел во 2-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

"Реал Гарсиласо" переиграл "Депортиво Ла Гуайра" в ответном матче 1-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:1). Венесуэльская команда выиграла на своем поле с минимальным счетом, поэтому благодаря голу на выезде вышла в следующую стадию.
Кубок Либертадорес
1-й отборочный раунд
Ответный матч
"Реал Гарсиласо" (Перу) - "Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - 2:1 (1:0)
Голы: Манко, 15 (1:0). Ренхифо, 68 (2:0). Бальса, 90+4 (2:1).
Удаления: Карандо (Р), 38. Суанно (Д), 70.
30 января. Куско. Стадион "Гарсиласо де ла Вега".
Первый матч - 0:1.
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