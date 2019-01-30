"Депортиво Ла Гуайра" проиграл "Реал Гарсиласо", но вышел во 2-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

"Реал Гарсиласо" переиграл "Депортиво Ла Гуайра" в ответном матче 1-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:1). Венесуэльская команда выиграла на своем поле с минимальным счетом, поэтому благодаря голу на выезде вышла в следующую стадию.

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

Ответный матч

"Реал Гарсиласо" (Перу) - "Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - 2:1 (1:0)

Голы: Манко, 15 (1:0). Ренхифо, 68 (2:0). Бальса, 90+4 (2:1).

Удаления: Карандо (Р), 38. Суанно (Д), 70.

30 января. Куско. Стадион "Гарсиласо де ла Вега".

Первый матч - 0:1.