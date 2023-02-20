Департамент по безопасности «Базеля» рассмотрит инцидент с избиением российского болельщика

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб продолжит разбирательство по делу об избиении сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

«Мы будем копать глубже. Конечно, мы не приемлем любое насилие и будем расследовать это. Опять же, на секторе активной поддержки нельзя снимать видео, но, конечно, это не оправдывает никакого насилия. Я передам это нашему департаменту безопасности», — сказал Уолтер «СЭ».

Ранее стало известно, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

На болельщика тульского «Арсенала» напали в фан-секторе стадиона в Базеле