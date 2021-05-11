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«Галатасарай» догнал «Бешикташ» в борьбе за титул чемпиона турецкой Суперлиги

23:03
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«Галатасарай» победил «Денизлиспор» (4:1) в матче 41-го тура чемпионата Турции. «Бешикташ» в параллельной игре уступил команде «Фатих Карагюмрюк» (1:2). «Фенербахче» проиграл «Сивасспору» (1:2).

За тур до финиша «Бешикташ» и «Галатасарай» имеют по 81 очку. По дополнительным показателям «Бешикташ» на первом месте. Третьим идет «Фенербахче» — 79 очков.

В последнем туре «Бешикташ» на выезде сыграет с «Гезтепе», «Галатасарай» примет «Йени Малатьяспор», а «Фенербахче» предстоит гостевая игра с «Кайсериспором».

Чемпионат Турции

Суперлига

41-й тур

«Денизлиспор» — «Галатасарай» — 1:4 (0:2)

«Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» — 1:2 (0:1)

«Фенербахче» — «Сивасспор» — 1:2 (0:1)

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